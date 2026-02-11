Gleich zwei gebrochene Herzen: Wer hilft Bobby in den Alltag zurück?

Delitzsch - Die Delitzscher Tierhelfer sind derzeit auf der Suche nach einem Menschen an Bobbys Seite. Doch geht es dabei nicht um ein neues Zuhause, sondern vor allem um Unterstützung in Not.

Der kleine Bobby kann nicht verstehen, warum auf einmal alles so anders ist. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

Anders als einige seiner Mitbewohner sitzt Bobby nicht im Tierheim, weil man ihn herzlos aussortiert hat. Stattdessen ist sein Herrchen unglücklicherweise erkrankt.

Wie die Helfer berichten, mache der Verlust der gemeinsamen Routinen dem kleinen, freundlichen Hund sehr zu schaffen. "Bobby versteht nicht, warum die gemeinsamen Spaziergänge und die Nähe plötzlich fehlen", schreiben sie auf Facebook. "Und seinem Herrchen fehlt die Kraft, mit seinem vierbeinigen Freund seine Runden zu drehen, obwohl sein Herz sich nichts sehnlicher wünscht."

Um ihm einen Teil seines Alltags wieder zurückzugeben, sind die Delitzscher derzeit auf der Suche nach einem Freund, der mit ihm spazieren gehen kann.

Dass Bobby endlich wieder glücklich durch Delitzsch schlendern kann, würde auch für seinen Besitzer die Welt bedeuten, so die Tierpfleger. "Für ihn wäre es ein kleines Wunder. Ein Trost. Ein Stück Hoffnung", heißt es weiter.