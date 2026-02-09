Längste Schlange der Welt entdeckt! Wilde Python misst mehr als ein Wohnmobil

Maros (Indonesien) - Sensationsfund in Indonesien: Dort wurde Ende vergangenen Jahres die wohl längste wildlebende Schlange der Welt entdeckt! Wie Guinness World Records (GWR) nun mitteilte, misst das Schuppenkriechtier 7 Meter und 22 Zentimeter - ist damit ähnlich lang wie ein extragroßer Mercedes-Sprinter oder ein Riesenhaifisch.

Die Pyhton misst weit mehr als sieben Meter. (Symbolfoto) © 123RF/balakleypb

Ein Tor in der Bundesliga ist genau 7,32 Meter breit - und somit nur zehn Zentimeter breiter als 'Ibu Baron' lang ist. Auf diesen Namen wurde die riesige weibliche Netzpython getauft, nachdem sie 2025 in der Maros-Region gefunden wurde.

Sie sei somit die längste jemals nachweislich gemessene Wildschlange der Welt, wie GWR kürzlich bestätigte. Die Messung war am 18. Januar vorgenommen worden

Die Schlange könnte in Wahrheit sogar noch länger sein: "Unter Narkose, wenn sich der Körper der [...] vollständig entspannt, könnte sie mindestens 10 Prozent länger sein" - also fast acht Meter messen!

Das Schuppenkriechtier wurde von Diaz Nugraha, einem Wildtierführer und Tierschützer aus Borneo, und Radu Frentiu, einem Entdecker und Naturfotografen aus Bali, begutachtet, nachdem sie Gerüchte über die Riesenschlange gehört hatten.