Längste Schlange der Welt entdeckt! Wilde Python misst mehr als ein Wohnmobil
Maros (Indonesien) - Sensationsfund in Indonesien: Dort wurde Ende vergangenen Jahres die wohl längste wildlebende Schlange der Welt entdeckt! Wie Guinness World Records (GWR) nun mitteilte, misst das Schuppenkriechtier 7 Meter und 22 Zentimeter - ist damit ähnlich lang wie ein extragroßer Mercedes-Sprinter oder ein Riesenhaifisch.
Ein Tor in der Bundesliga ist genau 7,32 Meter breit - und somit nur zehn Zentimeter breiter als 'Ibu Baron' lang ist. Auf diesen Namen wurde die riesige weibliche Netzpython getauft, nachdem sie 2025 in der Maros-Region gefunden wurde.
Sie sei somit die längste jemals nachweislich gemessene Wildschlange der Welt, wie GWR kürzlich bestätigte. Die Messung war am 18. Januar vorgenommen worden
Die Schlange könnte in Wahrheit sogar noch länger sein: "Unter Narkose, wenn sich der Körper der [...] vollständig entspannt, könnte sie mindestens 10 Prozent länger sein" - also fast acht Meter messen!
Das Schuppenkriechtier wurde von Diaz Nugraha, einem Wildtierführer und Tierschützer aus Borneo, und Radu Frentiu, einem Entdecker und Naturfotografen aus Bali, begutachtet, nachdem sie Gerüchte über die Riesenschlange gehört hatten.
Auf Instagram stellt Guinness World Records die längste Schlange der Welt vor
XXL-Python: Ibu Baron wiegt fast 100 Kilo
"Es ist die Kraft einer solchen Schlange, die einen am meisten beeindruckt, zusammen mit ihrer Fähigkeit, sich beim Verschlingen riesiger Beute, bis hin zur Größe einer Kuh, auszudehnen, was für die meisten Menschen praktisch unvorstellbar ist", erklärte Frentiu.
Ibu Baron, was so viel wie "Die Baronin" heißt, befindet sich derzeit in der Obhut des ortsansässigen Naturschützers Budi Purwanto. Er erwarb sie von den Leuten, die sie gefunden hatten, und rettete ihr dadurch wahrscheinlich das Leben, da derartige Schlangen von vielen Einheimischen als Gefahr wahrgenommen werden.
Übrigens: Die riesige Python beeindruckt nicht nur durch ihre Länge, auch ihr Gewicht hat es in sich. So soll die Schlange schlappe 96,5 Kilo auf die Waage gebracht haben - und das bei leerem Magen!
Titelfoto: 123RF/balakleypb