Tierischer Fund: Riesige Würgeschlange im Harz entdeckt

Heimburg - Am Sonntagmittag machte eine Spaziergängerin im Landkreis Harz einen kuriosen Fund: Eine Würgeschlange war aus ihrem Zuhause ausgebüxt.

Im Harz wurde am Sonntag eine Boa Constrictor gefunden. © Polizeirevier Harz

Die 23-Jährige aus Wernigerode war gegen 12 Uhr in der Elbingeröder Straße in Heimburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als sie das Tier entdeckte.

Bei der Schlange handelt es sich um eine Boa Constrictor, auch als Abgottschlange bekannt. Die Würgeschlange hat eine Länge von 1,50 bis 1,80 Meter.

Die junge Frau rief umgehend die Einsatzkräfte, die das Reptil sicherten und vorübergehend zur Schlangenfarm in Schladen brachten.

Wie das Polizeirevier Harz am Pfingstmontag mitteilte, ist bislang unklar, ob die Boa ausgesetzt wurde oder selbstständig aus ihrem Gehege ausgebüxt ist.