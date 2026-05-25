25.05.2026 07:00 Drama um Buckelwal "Timmy": Hätte sein Tod so verhindert werden können?

Nach dem Tod von Buckelwal "Timmy" gibt es scharfe Kritik am Konzept der Retter-Initiative. Der Transport mit der Barge hätte niemals so ablaufen dürfen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Insel Poel/Anholt - Nach dem Tod von Buckelwal "Timmy" sind weiter viele Fragen offen. Klar scheint mittlerweile, dass der Transport in der Barge für den Ozeanriesen eine einzige Tortur gewesen sein muss – geht es nach Unternehmer Thomas Stelzl (60), hätte die Odyssee so niemals stattfinden dürfen.

Unternehmer Thomas Stelzl (60) kritisiert die private Rettungsinitiative scharf dafür, Buckelwal "Timmy" in einer Barge transportiert zu haben. © TST/2026 Der Österreicher, der seinerseits Anfang April ein letztlich nicht beachtetes Konzept zur Rettung des Tieres bei Mecklenburg-Vorpommerns Umweltministerium eingereicht hatte, übte gegenüber TAG24 nicht nur deutliche Kritik an Minister Till Backhaus (67, SPD), sondern auch an dem Vorgehen der privaten Rettungsinitiative. Zwar sei das Engagement der beiden Initiatoren und Geldgeber Walter Gunz (79) und Karin Walter-Mommert (62) "großartig" und "beispielhaft" gewesen, die technische und organisatorische Umsetzung bezeichnete der 60-Jährige jedoch als "Katastrophe". Demnach sei von Anfang an klar gewesen, dass die Barge für den Transport des Wals und insbesondere die Fahrt auf dem offenen Meer "vollkommen ungeeignet" sei. Das Konzept hätte "niemals genehmigt" werden dürfen, merkte der langjährige Firmenpartner von Formel-1-Legende Niki Lauda (†70) an. Tiere Dackel geben Vollgas: Sprint-Duell in Potsdam Diese Befürchtungen, die sich letztlich bewahrheitet hätten, habe Stelzl auch frühzeitig an Initiator Gunz kommuniziert – verbunden mit einem Alternativvorschlag, der "Timmy" laut seiner Aussage viel Leid erspart hätte.

Alternativkonzept sah vor, "Timmy" auf einem Schiff zu transportieren

Der Österreicher machte seinerseits den Vorschlag, die "EDT PROTEA", ein spezielles Transportschiff, zu nutzen. © TST/2026 Der Ansatz sah demnach vor, den Wal mit einem Kran schonend aus der Barge herauszuheben und auf ein spezielles Transportschiff, die "EDT PROTEA", umzuladen. Das Kransystem des Schiffes sei für eine Last von bis zu 50 Tonnen ausgelegt, weshalb "Timmy" problemlos hätte gehoben werden können. Teil des Konzeptes sei zudem die Installation eines 18 mal 5 Meter großen Pools auf dem Deck des Schiffes gewesen. In diesem Pool hätte der Wal die weitere Reise in die Nordsee oder den Atlantik laut Stelzl ohne Verletzungsrisiko antreten können. Darüber hinaus wäre eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch die Initiative möglich gewesen.

Das Konzept sah vor, "Timmy" in einem Pool auf dem Deck des Schiffes zu transportieren. © TST/2026