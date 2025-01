Tierischer Fund während Verkehrskontrolle: Polizisten entdecken Affen-Baby

Kalifornien (USA) - Während einer Verkehrskontrolle auf einem Highway im US -Bundesstaat Kalifornien machten Beamte einen ganz außergewöhnlichen Fund.

Ein Beamter entdeckte einen noch jungen Klammeraffen, der in einen pinken Einteiler gekleidet war. Gut einen Monat soll das Tier erst alt sein.

Auch Cannabis, welches er vorhatte zu kaufen, soll sich in seinem Besitz befunden haben. Doch die große Überraschung kam erst noch!

In einem Post auf Facebook schrieb die California Highway Patrol Madera, dass sie den Fahrer des Wagens unter dem Einfluss von Alkohol vorfanden.

Doch mit dem, was sich den Beamten im Inneren des Wagens bot, hatten diese keineswegs gerechnet.

Am Abend des 30. Dezembers musste eine Polizeistreife den Fahrer eines Rolls-Royce Ghost wegen überhöhter Geschwindigkeit stoppen und kontrollierte daraufhin den Wagen des 27-Jährigen.

Während der Verkehrskontrolle entdeckten Beamten nicht nur das Affen-Baby im Wagen, sondern auch Cannabis. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/CHP - Madera

Der Mann habe den Affen an seinem Körper befestigt bzw. festgehalten, erzählte ein Beamter später gegenüber lokalen Medien. "Das ist etwas, was man nicht alle Tage sieht", so der Beamte weiter.

Einer der Polizisten erklärte sich dazu bereit, das Affen-Baby über Nacht zu sich zu nehmen und brachte es am nächsten Tag dann zu einem örtlichen Tierheim.

Mittlerweile befindet sich der Klammeraffe jedoch im Oakland Zoo.

Der Halter wurde zunächst wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, sieht sich jetzt aber mit mehreren Anklagen konfrontiert, darunter der "Besitz eines exotischen Tieres".