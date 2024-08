13.08.2024 11:24 Tierischer Polizeieinsatz: Vogelspinne in Wohnung?

Große Aufregung! Am Montagmittag wurde die Polizei in Speyer zu einem kuriosen Einsatz gerufen. Eine 26-jährige Frau meldete eine Vogelspinne in ihrer Wohnung.

Von Maximilian Hölzel

Speyer - Große Aufregung! Am Montagmittag wurde die Polizei in Speyer (Rheinland-Pfalz) zu einem kuriosen Spinnen-Einsatz gerufen, der anders ausging als zunächst angenommen. Weil sich eine vermeintliche Vogelspinne in ihrer Wohnung befinde, alarmierte am Montag eine 26-jährige Frau in Speyer die Polizei. © Uwe Anspach/dpa Wie die Polizei berichtet, klingelte am gestrigen Montag gegen 13.40 Uhr eine verzweifelte 26 Jahre alte Frau bei der Polizeiinspektion Speyer durch.

Sie meldete, dass sich in ihrer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße eine Vogelspinne befinde. Vermutlich sei diese über den Balkon in ihre Räumlichkeiten gelangt. Natürlich machten sich die pflichtbewussten Polizeibeamten sofort auf den Weg zu besagter Adresse. Und siehe da: In der Küche der 26-Jährigen entdeckten auch die Einsatzkräfte einen Achtbeiner. Doch das Tier entpuppte sich als eine gewöhnliche heimische Mauerspinne. Statt um eine Vogelspinne handelte es sich bei dem tierischen Polizeieinsatz letzten Endes um solch eine gewöhnliche Mauerspinne. © 123RF/xetra Die überaus ungefährliche Art wurde anschließend in einem Glas eingefangen und letztlich unverletzt außerhalb der Wohnung ausgesetzt. Ein Grinsen konnte sich die Beamten bei diesem Einsatz wohl kaum verkneifen.

