Tierschützer entsetzt: Grausamer Jockey quält Rennpferd - nun soll er für immer gesperrt werden

Peta-Vize-Präsidentin Kathy Guilermo ist fassungslos. Sie fordert sich Konsequenzen und sagt: "Jeder, der ein Pferd gewaltsam angreift, sollte für immer vom Rennsport ausgeschlossen werden. Dieses Pferd war eindeutig in Not, und Peta fordert eine strafrechtliche Untersuchung."

Zu sehen ist, wie während des Trainings ein Mann einem Rennpferd in den Rücken tritt. Ein anderer gesellt sich dazu, peitscht das Tier gnadenlos aus.

Am Donnerstag haben die Tierschützer von Peta das Video veröffentlicht, den schlimmen Vorfall so bekannt gemacht.

Pferdeschinder Brevin Lupton wurde vom Verband auf Lebenszeit gesperrt. © Facebook/Jennifer Kay Brown

Einer der Täter ist offenbar der bekannte Jockey und Pferdetrainer Brevin Lupton aus dem US-Bundesstaat Ohio.

Man habe die zuständige Aufsichtsbehörde Ohio State Racing Commission (OSRC) und der US-Trabrennsport-Verband USTA über den Vorfall informiert, teilte Peta mit.

Die Konsequenzen erfolgten umgehend: Lupton wurde vom OSRC für ein Jahr gesperrt und mit einer Geldstrafe von 1000 Dollar belegt. Vom Verband USTA wurde der Pferdeschinder gar auf Lebenszeit ausgeschlossen. Sein Verhalten sei "Beweis für einen Mangel an allgemeiner Eignung", erklärte der Verband in einem Statement.

Skandal-Jockey Brevin Lupton darf nun weder an Events teilnehmen, noch auf regulierten Trabrennbahnen in den USA trainieren. Seine Karriere im Pferdesport ist wohl zu Ende.

Zudem dürfte sich auch die Polizei für die grausamen Trainingsmethoden des Jockeys interessieren. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Tierquälerei.