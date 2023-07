16.07.2023 06:30 Retter entdeckt Tier-Babys in Schornstein, doch die Mutter löst sich in Luft auf

Ein ungewöhnlicher Ort für eine Geburt! Feuerwehrleute rückten am 6. Juli zu einem Einsatz in ein Wohnhaus in Upland (Kalifornien, USA) aus.

Von Chris Pechmann

Upland (Kalifornien) - Ein ungewöhnlicher Ort für eine Geburt! Feuerwehrleute rückten am 6. Juli zu einem Einsatz in ein Wohnhaus in Upland (Kalifornien, USA) aus. Ein Feuerwehrmann blickt in den Kamin des Wohnhauses und entdeckt ... © Fotomontage: Facebook/San Bernadino County Fire//Facebook/San Bernadino County Fire Laut Mitteilung des SBC Fire, die einige Tage später veröffentlicht wurde, meldete ein Anwohner ein oder mehrere Tiere in seinem Schornstein. Bei ihrer Ankunft entdeckten die Einsatzkräfte ein Waschbär-Weibchen, das in der Esse offenbar einen Wurf von vier Babys zur Welt brachte. Mit der Hilfe hinzugezogener Wildexperten schmiedeten die Retter umgehend einen Plan, um die kleine Familie wieder aus der Tier-unfreundlichen Umgebung zu schaffen. Tiere Schlange "chillt" im Motorraum: Feuerwehr muss anrücken Nach rund zwei Stunden gelang es den Feuerwehrleuten und den Beamten schließlich, alle neugeborenen Säuger zu retten, jedoch zeigte sich die Waschbär-Mutter während der gesamten Bergungsarbeiten eher "weniger kooperativ": Nach den ersten Rettungsversuchen verschwand die Bärendame bereits, auch mehrere Tage später kein Lebenszeichen von ihr. Vermutlich hat es das Weibchen geschafft, ohne fremde Hilfe aus dem Schornstein zu klettern und zu entkommen. Die Waschbär-Waisen wurden letzten Endes in eine Pflegeeinrichtung gebracht, die sich nun um die kleinen Fellnasen kümmert - solange, bis sie alt genug sind, alleine auszukommen. ... eine Waschbär-Mama und ihre vier Babys. © Facebook/San Bernadino County Fire Die frischgeborenen Säuger müssen vorerst ohne ihre leibliche Mutter aufwachsen. © Fotomontage: Facebook/San Bernadino County Fire//Facebook/San Bernadino County Fire Sobald die Babys groß und stark genug sind, werden sie "in den Hügeln in der Nähe des Unfallortes" wieder in die Natur entlassen. Vielleicht findet die Waschbär-Mama ja dann doch noch den Weg zurück zu ihren Kindern.

