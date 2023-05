Tragisches Unglück: Bär von Zug erfasst und getötet

Schwarzach - Tragischer Vorfall in Österreich: Ein Braunbär ist im österreichischen Bundesland Salzburg auf einer Bahnstrecke getötet worden.

Das Tier wurde am Dienstagmorgen auf der Strecke zwischen Schwarzach und Lend von einem Zug erfasst, wie die Landesverwaltung mitteilte.

Zuletzt war in Salzburg ein Bär in Großgmain und Grödig nahe der Grenze zu Bayern in den vergangenen Wochen gesichtet worden.