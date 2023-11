Tragödie! Angeketteter Hund sieht Menschen und ist gelähmt vor Angst!

Nimmt Tierquälerei gar kein Ende? Auf einem Hof in Polen entdeckten Tierschützer diesen völlig verängstigten Hund. © Screenshot Facebook/TOZ Grupa Interwencyjna Mogilno (2)

Wie grausam und rücksichtslos kann ein Mensch sein, hilflose Wesen so zu quälen? Dank des Hinweises eines Dorfbewohners, wurden Tierschützer auf ein Grundstück in der Gemeinde Witkowo in Polen aufmerksam.

Der Hof liegt an einer stark befahrenen Straße und in unmittelbarer Nähe weiterer Wohnhäuser, somit war die Tragödie, die sich dort abspielte, für jeden deutlich sichtbar. Doch nur ein Nachbar reagierte und informierte die Retter des Tierschutzvereins in Mogilno darüber, was sich in dem Ort abspielte.

Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde und Beamten der Polizei machten sich die Freiwilligen auf den Weg zur genannten Adresse und waren darüber schockiert, was sie dort zu sehen bekamen.

Auf ihrer Facebookseite TOZ Grupa Interwencyjna Mogilno schilderten die Aktivisten, was sie vor Ort erlebten und teilten auch das Video. "Was vor unseren Augen erscheint, ist unbeschreiblich", heißt es darin.

Auf dem gemeldeten Hof lebten zwei Hunde unter erbärmlichen Bedingungen. Einer hing im wahrsten Sinne des Wortes an einer Kette, die am Dach des Gebäudes befestigt war, und vegetierte auf dem kalten Boden vor sich hin. Es habe für die Tiere weder einen Zwinger gegeben, noch konnten sie das Haus betreten, um Schutz zu finden. Zudem war alles mit Schutt bedeckt und voller Schlamm, einer großen Menge Kot, Müll und Glas.

Doch das Traurigste sollte erst noch kommen! Als der Hunde an der Kette die Menschen erblickte, erstarrte er, drückte sich voller Angst gegen eine Wand und pinkelte unkontrolliert, während sein Kopf fast gegen die Ziegelsteine ​​der Wand gedrückt wurde.