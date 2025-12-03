Trauer um weltberühmten Albino-Alligator

San Francisco (USA) - Albino-Alligator Claude war fast zwei Jahrzehnte lang eine der Hauptattraktionen des Naturkundemuseums in San Francisco - nun ist das schneeweiße Reptil gestorben.

Der Albino-Alligator und Maskottchen des Naturkundemuseums in San Francisco Claude ist mit 30 Jahren gestorben. © Jeff Chiu/AP/dpa

"Mit schwerem Herzen geben wir bekannt, dass Claude, unser geliebter Albino-Alligator, im Alter von 30 Jahren verstorben ist", teilte die "California Academy of Sciences" in den sozialen Medien mit.

Claude habe Millionen Museumsbesuchern aus aller Welt Freude bereitet. Er sei das inoffizielle Maskottchen des Museums mitten in San Franciscos Golden Gate Park gewesen. "Wir werden ihn sehr vermissen."

Im September habe das Museum noch Claudes runden Geburtstag gefeiert. Der Alligator habe regelmäßig Geschenke, Nachrichten und kleine Kunstwerke von Fans bekommen. Mit seiner ruhigen Art habe Claude in vielen Besuchern Neugier für Tiere und Umwelt geweckt, schrieb das Museum im US-Bundesstaat Kalifornien weiter.

Meist lag Claude dabei regungslos auf einem beheizten Felsen oder schwamm mit Schildkröten durch sein Becken.

Zuletzt sei Claude wegen Verdachts auf eine Infektion in Behandlung gewesen, teilte das Museum weiter mit. Eine Autopsie solle die genaue Todesursache klären.