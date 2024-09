Trauriger Hunde-Opa hatte bereits ein Zuhause: Tragischer Schicksalsschlag verändert alles

Mischling Chico wartet ein Mal mehr auf ein neues Zuhause. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Doch von vorn: Der mittlerweile zwölf Jahre alte, aufgrund seines Alters auch ein Stück weit kauzige kleine Kerl, kam erstmals im Dezember 2021 in die Pflegeeinrichtung in Nordhessen. Schon damals war es nicht gerade selbstverständlich, dass der etwa 35 Zentimeter hohe Knabe nochmals ein Zuhause finden würde.

Sein ursprüngliches Heim in Ungarn hatte Chico auf traurige Art und Weise verloren. Sein damaliger Besitzer war verstorben und der schwarze Mischling wurde mangels weiterer Angehöriger einfach auf dem Grundstück zurückgelassen.

Sein Glück im Unglück: Der damals schon äußerst in seiner Sehkraft eingeschränkte Hundezwerg kam in ein Partnertierheim der Wau-Mau-Insel, von dem aus es dann in Richtung Deutschland ging. Hier schockverliebte sich dann schließlich ein älterer Herr in seinen vierbeinigen Senioren-Partner. Chico schien sein Glück ein zweites Mal gefunden zu haben. Doch auch diesmal sollte es nicht für immer halten.

Aufgrund einer schweren Erkrankung seines neuen Herrchens konnte sich dieses nicht mehr ausreichend um ihn kümmern, weshalb nur der Weg zurück ins Kasseler Tierheim blieb.