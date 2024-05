Überlebenskampf im Wald: Mann von Grizzly-Bärin überrascht!

Wyoming (USA) - US-Veteran Shayne Patrick Burke (35) wollte einen Gipfel besteigen, um einen Bartkauz zu fotografieren. Stattdessen machte er mitten in der Wildnis unfreiwillig Bekanntschaft mit einer Grizzly-Bärin, die ihr Junges beschützte.

Dann entdeckte der 35-Jährige plötzlich ein Braunbär-Junges, das nur etwa 50 Meter vor ihm einen Hügel hinauflief. Doch genau in diesem Moment entdeckte ihn die Bärin und stürmte los.

Zuvor habe er seiner Frau versprochen, nach einer Stunde wieder am Parkplatz des Nationalparks zu sein. Doch als er sich auf den Rückweg machte, habe ihn plötzlich ein "wirklich unangenehmes Gefühl" beschlichen.

Burke berichtet, dass er am vergangenen Wochenende den Signal Mountain im Grand-Teton-Nationalpark im US-Staat Wyoming besteigen wollte, als er von der Braunbärin attackiert wurde. Der ehemalige Soldat nannte die Begegnung "das Gewalttätigste", das er je erlebt habe.

Die Bärin ging auf Angriff - und setzte zum tödlichen Biss an. © Montage: Instagram/n0beefstew4u (2)

"Als sie sich auf mich stürzte, entschied ich mich, mich umzudrehen und ihr den Rücken zuzuwenden", erklärt Burke das, was dann folgte.

"Ich legte mich in Bauchlage hin und machte mich bereit für den Aufprall, indem ich meine Hände hinter meinem Nacken verschränkte, um meine lebenswichtigen Bereiche zu schützen."

Der erste Biss ging in den Rücken, der erste Schlag gegen die rechte Schulter. "Ich schrie. Dann drehte sie sich um und trat auf meinen Rücken. Sie biss in eines meiner Beine, hob mich hoch und schlug mich mehrfach auf den Boden", schrieb er. "Sie biss in jedes Bein von meinem Gesäß bis zu meinem inneren Knie, jeweils etwa dreimal."

Der 35-Jährige habe so schmerzerfüllt geschrien, dass die Aufmerksamkeit der Bärin auf seinen Kopf gelenkt wurde. "Ich glaube, sie versuchte, mich mit einem Biss in den Nacken zu töten. Ich hatte immer noch meine Hände ineinander verschränkt und meine Arme schützten meine Halsschlagadern", erinnert sich Burke.

Schließlich sollte das Bären-Abwehrspray, das der Veteran immer noch fest umklammerte, zu seinem Lebensretter werden.

"Als sie in meine Hände im Nacken biss, biss sie gleichzeitig in die Bärenspraydose, die in ihrem Maul explodierte", schrieb der Wildtierenthusiast. Daraufhin ließ die Grizzly-Bärin von ihm ab und lief zu ihrem Jungen.