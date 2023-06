Ungebetener Gast im Schlafzimmer! Frau muss im Flur übernachten

Ein Beamter entließ die mit einem speziellen Netz eingefangene Fledermaus wieder in die Natur. © Screenshot Facebook/Straż Miejska w Świdniku (2)

Zum ungewöhnlichen Vorfall kam es am Sonntag in der polnischen Stadt Świdnik in der Woiwodschaft Lublin, etwa zehn Kilometer östlich von Lublin.

Bei der örtlichen Stadtwache ging der Notruf gegen 10 Uhr ein. Eine "Frau teilte uns mit, dass vor drei Tagen eine Fledermaus in ihr Schlafzimmer in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen sei, trotz vieler Versuche, den ungebetenen Gast loszuwerden, wollte der die Wohnung nicht verlassen", schrieb die Polizei Świdnik auf ihrer Facebook-Seite und veröffentlichte dazu Fotos von dem Einsatz.

"Auch die angebotene blutige Leber, die den Eindringling aus dem Haus locken sollte, half nicht", hieß es weiter. Nach Angaben der verzweifelten Bewohnerin übernachtete das Flattertier seit mindestens zwei Tagen in ihrem Schlafzimmer.

Sie selbst habe die Nächte wegen des unerwünschten Untermieters im Flur ihrer Wohnung verbracht, berichtet das polnische Nachrichtenportal Interia.