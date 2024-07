Ungewöhnliche Rettungsaktion: Höhlenforscher befreien verirrten Vierbeiner

Nachdem Höhlenforscher die Hündin in einer Höhle entdeckt hatten, retteten sie das Tier und brachten sie anschließend ins Tierheim. © Facebook/Screenshot/Giles County Animal Shelter

Die Wissenschaftler Dave Jackson und Jesse Rochette betraten einen etwa 40 bis 50 Fuß (12 bis 15 Meter) tiefen Bereich der Höhle, als ein weiteres Teammitglied plötzlich eine Hündin entdeckte.

Mit einem Stück Salami lockten sie den verängstigten Vierbeiner an. Als das Tier die Männer bemerkte, sei es sofort zu ihnen herübergekommen, erzählt Rochette gegenüber "People".

Die Gruppe versorgte die Hündin mit Wasser und wärmte sie mit Schutzdecken auf.

Doch als sie Verletzungen an Auge und Bein feststellten, war ihnen klar, dass das Haustier sofort aus der Höhle hinausmusste.

"Wir alle haben Erfahrung in der Höhlenrettung. Also sagen wir: 'Wir holen diesen Hund aus dieser Höhle'", so Jackson.