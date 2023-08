16.08.2023 11:27 Ungewöhnlicher Polizei-Einsatz in Erfurt: Katzenbaby aus Motorraum gerettet!

Die Polizei wurde am Dienstag in Erfurt zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Am Ende wurde ein Katzenbaby aus einem Motorraum gerettet.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Zu einem kuriosen Polizei-Einsatz ist es am Dienstag in Erfurt gekommen. Happy End: Die Katze konnte gerettet werden. Sie wurde später an ein Tierheim übergeben. (Symbolbild) © Thüringer Landespolizeiinspektion Erfurt/Montage Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 15.30 Uhr unter einem Auto Katzenlaute wahrgenommen. Als die Beamten zu dem Fahrzeug kamen, kontaktierten sie den Besitzer des Wagens. Dieser öffnete schließlich die Motorhaube. Und tatsächlich: Unter dem Motorblock saß ein schwarzes Katzenbaby. Das zutrauliche Tier wurde den Angaben nach von den Polizisten in Obhut genommen und an ein Tierheim übergeben.

