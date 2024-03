17.03.2024 11:30 Unglaubliche Aufnahmen: Wildtiere steuern immer wieder Privatgrundstück an, eines verzückt Fans

Frisches Gemüse in Hülle und Fülle und dabei so viel Freiraum, wie es möchte - ein wildes Eichhörnchen in Los Angeles führt ein Leben ins Saus und Braus!

Von Laura Miemczyk

Los Angeles - Erlesene Nüsse, frisches Gemüse in Hülle und Fülle und dabei so viel Freiraum, wie es möchte - dieses Eichhörnchen führt wahrlich ein Leben in Saus und Braus! Nicht nur Eichhörnchen fühlen sich auf dem Grundstück von Lou Anne Brickhouse pudelwohl. © Instagram/thedailyjames (Screenshot) Das niedliche Nagetier ist im südkalifornischen Los Angeles beheimatet und erwachte erst vor wenigen Wochen - noch ein wenig benommen und ziemlich ausgehungert - aus seinem alljährlichen Winterschlaf. Während seine Artgenossen sich nach der langen Ruhephase erst einmal auf Futtersuche begeben mussten, stand für das possierliche Tierchen jedoch bereits ein regelrechtes Buffet bereit. Die Amerikanerin Lou Anne Brickhouse weiß eben ganz genau, wie sie die Wildtiere verwöhnt, die sich auf ihr Grundstück verirren - oder besser gesagt dieses zielsicher ansteuern. Denn in der Tierwelt scheint sich inzwischen herumgesprochen zu haben, dass Brickhouse keine Wünsche offen lässt. Auf ihrem Instagram-Profil "The Daily James" gibt die Tierfreundin ihren mehr als 220.000 Followern regelmäßig Einblicke in die tierischen Begegnungen, für die sie auf ihrem Grundstück inzwischen mehrere Kameras installiert hat, die das wilde Treiben um sie herum einfangen. Tiere Französische-Bulldoggen-Welpen mussten durch harte Zeit gehen: Wird jetzt alles wieder gut? So nahmen sich in der Vergangenheit schon häufig Kojoten eine kleine Auszeit auf ihrem Grundstück und hielten unter anderem ein Nickerchen auf Brickhouses Terrasse ab, während an anderen Tagen auch ein Truthahngeier vorbeischaute. Eichhörnchen "Ms. Bonita", das die Amerikanerin regelmäßig besucht, ist aber besonders beliebt unter den Fans! Auch Kojoten gönnen sich auf der Terrasse der Tierfreundin regelmäßig eine kleine Auszeit. © Instagram/thedailyjames (Screenshot) Brickhouse taufte das Eichhörnchen auf den niedlichen Namen "Ms. Bonita" Die Tierfreundin taufte das Eichhörnchen auf den Namen "Ms. Bonita" - und die lässt es sich bei Brickhouse gut gehen! © Bildmontage: Instagram/thedailyjames (Screenshot) Das kleine Nagetier lässt sich nämlich leidenschaftlich gern mit frischem Gemüse verwöhnen, wobei Karotten und Romanasalat ebenso zu seinen Favoriten zählen wie köstliche Mandeln. Erst am Samstag hatte Lou Anne einen neuen Clip mit ihren Instagram-Anhängern geteilt, in dem zu sehen war, wie Ms. Bonita sich ihre tägliche Nuss-Ration abholte und dabei keinerlei Scheu vor ihrer Gastgeberin zeigte. Das liegt vor allem daran, dass Brickhouse den tierischen Besuchern ihren Freiraum lässt und nur selten mit ihnen interagiert, wie ihrem Instagram-Profil zu entnehmen ist. Kein Wunder also, dass nicht nur Eichhörnchen sich in ihrer Nähe sicher und wohlfühlen, sondern auch viele andere Tierarten!

