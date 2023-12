Unliebsame Begegnung: Hirsch spießt 67-Jährige auf!

Colorado (USA) - Beamte der Wildschutzbehörde im US-Bundesstaat Colorado sind derzeit auf der Suche nach einem Hirsch, nachdem das Tier am Wochenende eine Frau brutal attackiert hat.

Womöglich griff der Hirsch an, weil er sich bedroht fühlte. (Symbolbild) © 123RF/garygray

Die 67-Jährige wollte gerade ihr Haus im Zentrum von Silver Cliff, einer Stadt mit etwa 600 Einwohnern, verlassen, als sie vor ihrer Haustür auf einen kleinen Maultierhirsch traf.

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, griff das Tier die Frau kurz darauf wie aus dem Nichts an. Dabei bohrte sich einer der spitzen Stacheln seines Geweihs in das linke Bein der Amerikanerin.

Außerdem krachte der Körper des Hirsches mehrmals mit voller Wucht gegen die 67-Jährige.

Glücklicherweise gelang es ihr, sich von dem wild gewordenen Tier zu lösen und ins Haus zurückzurennen. Dort konnte sie ihren Ehemann um Hilfe bitten.

Neben einer fiesen Stichwunde am linken Bein ließ die überraschende Attacke die Frau mit einer erheblichen Prellung an dem anderen Bein zurück. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

"Wir sind froh, dass die Frau nicht schwerer verletzt wurde", resümierte Mike Brown, Wildtier-Manager in der Region.

Und was wird aus dem Hirsch?