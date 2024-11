Unüberlegt angeschafft: Mischa und Paul wollen die Liebe, die sie verdienen

Sömmerda - "Tierisch tierisch"-Moderatorin Uta Bresan (59) war in dieser Woche im Tierheim Sömmerda zu Gast, um niedlichen Vierbeinern ein neues Zuhause zu ermöglichen.

Chow-Chow-Rüde Mischa (4) kann mit der richtigen Erziehung ein treuer Weggefährte sein. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Den Anfang in der am Mittwoch ausgestrahlten MDR-Sendung macht Mischa, der ein Chow-Chow-Rüde ist und den größten Teil seiner bisherigen vier Lebensjahre im Thüringer Tierheim an der malerischen Unstrut verbracht hat.

Der Vierbeiner wurde von seinen damaligen Besitzern unüberlegt angeschafft und relativ schnell wieder abgegeben. Seit inzwischen drei Jahren lebt er nun im Tierheim und wünscht sich ein neues Zuhause.

Doch auch wenn Mischa ausschaut wie ein Knuddelbär, sollten seine neuen Besitzer bereits über Hundeerfahrung verfügen. Chow-Chow-Hunde gelten als stur, mit einem ausgeprägten Willen. Gegenüber ihrer Bezugsperson ist die Rasse sehr treu. Fremden Menschen stehen diese Hunde misstrauisch gegenüber. Es braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen - wie Uta Bresan bei der Vorstellung von Mischa bilanziert.

Deshalb braucht der Vierbeiner eine Erziehung, die sich wie folgt beschreiben lässt: konsequent, liebevoll und mit klaren Regeln. Seine neuen Besitzer sollten ein Grundstück besitzen. Auf andere Hunde reagiert Mischa unterschiedlich, Katzen mag er nicht.