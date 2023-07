Urzeit-Krabbler oder eine dreckige Spinne? Was kriecht hier über das Holz?

Chemnitz - Dieses Tier ist nur wenige Zentimeter groß und sieht ein bisschen aus wie ein krabbelnder Stein. Was wie ein Urzeittier anmutet und hier durch einen Chemnitzer Garten kriecht, ist eine, gar nicht so seltene Wanzen-Art.

Junge Staubwanzen tarnen sich mit allem, was die Umgebung hergibt, vor allem Staub und Sand. So bleiben sie vor ihrer Umgebung verborgen. © privat

Bei dem Krabbler handelt sich um eine Staubwanze (Reduvius personatus), die laut der Seite "Deutschlands Natur" auch "maskierter Strolch" oder "Kotwanze" genannt wird. Diesen wenig schmeichelhaften Beinamen verdankt die Wanze dem Tarnverhalten der Larven, die sich mit allem, was gerader verfügbar ist, tarnt. Dazu gehören vor allem Staub und Sandkörner, die an ihrer klebrigen Chitinhülle haften bleiben.

Damit ist klar, dass auf dem Foto ein noch recht junges Tier zu sehen ist. Erwachsene Staubwanzen erreichen eine Größe von bis zu zwei Zentimetern. Sie sind schwarz oder schwarzbraun und glänzen schwach auf der Oberseite ihres Körpers. Die länglichen Tiere kommen übrigens in ausgewachsener Form ohne Tarnung aus.

Staubwanzen leben gern in alten Häusern, in Ställen, Scheunen und Schuppen, aber auch auf Dachböden oder auf alten Bäumen (unter der losen Borke) und kommen praktisch in ganz Europa, Nordafrika und Kleinasien vor.