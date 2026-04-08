Nicht ganz so majestätisch: Adler-Duell endet kopfüber in Stromleitung

British Columbia (Kanada) - Was für ein Auftritt! Zwei Weißkopfseeadler lieferten sich in luftiger Höhe einen erbitterten Kampf - vermutlich ging es dabei um Revier oder Nachwuchs. Doch statt eines eleganten Abgangs endete das Ganze in einer Szene, die irgendwo zwischen Naturdoku und Komödie liegt.

Der Luftkampf endete für die zwei Weißkopfseeadler kopfüber im Stromnetz, © Screenshot/Facebook/OWL Orphaned Wildlife Rehabilitation Society

Während andere Tiere sich nach einem Streit einfach aus dem Weg gehen, dachten sich diese beiden offenbar: "Wir klären das jetzt sofort!" - mit dem Ergebnis, dass sie nicht mehr voneinander loskamen.

Der Kampf brachte die Vögel in eine ziemlich peinliche Situation: Beide hingen plötzlich kopfüber und ineinander verkeilt in einer Stromleitung, wie CBC berichtet.

Anwohner staunten nicht schlecht, als sie die beiden Streithähne hilflos baumeln sahen. Schnell wurden Rettungskräfte alarmiert. Feuerwehr und Tierschützer mussten anrücken, um das unfreiwillige Duo zu trennen.

Die Leitung musste zunächst abgeschaltet werden, bevor sich Helfer dorthin wagen konnten, um die Tiere vorsichtig voneinander zu trennen.

Mit viel Fingerspitzengefühl wurden die Adler schließlich entknotet. Kaum befreit flogen beide davon.