Verirrt und übel zugerichtet: Entlaufener Emu bereitet Tierschützern große Sorge

Kalifornien (USA) - Beamte staunten nicht schlecht, als sie in einem Vorort von San Diego auf offener Straße einen frei laufenden Emu antrafen. Doch die Überraschung wich schnell großer Sorge.

In einem Post auf X teilt die Organisation Bilder des verletzten Emus. Darauf deutlich zu erkennen: ein langer Schnitt entlang des Halses von Claudius, wie Mitarbeiter das Tier laut " People " später tauften.

So ging beim "San Diego Humane Society"-Tierheim ein Anruf ein, der um sofortige Unterstützung der Tierretter bat.

Denn am Hals und am rechten Flügel wies das Tier schwere Verletzungen auf, die sofort behandelt werden mussten.

Die Polizisten hatten den umherwandernden Vogel im Stadtzentrum von Vista in Kalifornien entdeckt, wobei sein kritischer Zustand sofort die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte erweckte.

Die San Diego Humane Society macht nun den Besitzer des Emus ausfindig. © Screenshot/X/San Diego Humane Society

Weitere Bilder zeigen, wie der Laufvogel nach seiner Ankunft in einem Außengehege untergebracht wurde. Dort kümmern sich Mitarbeiter nun um die Versorgung und Genesung von Claudius.

"Wie jedes streunende Tier in unserer Obhut wird Claudius 72 Stunden lang in Obhut bleiben, während wir die nächsten Schritte planen", so eine Sprecherin der Organisation.

Das Tierheim bemühe sich außerdem, den Besitzer des Vogels ausfindig zu machen.