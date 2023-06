Vogelflut im Tierheim Leipzig: Einrichtung auf Hilfe angewiesen

Leipzig - Das Tierheim in Leipzig hat aktuell alle Hände voll zu tun: Bei der Betreuung von fast 40 Vögeln sind die Pfleger auf Hilfe angewiesen und hoffen bald auf einige passende, neue Vogel-Eltern.

Bei einigen der Schützlinge der Einrichtung lässt sich das Alter nicht genau feststellen, was eine solche Voraussicht dringend nötig macht.

Rassen wie etwa die Blaustirnamazone gehören wegen ihrer Besonderheiten nur in kundige Hände.

Wie das Tierheim auf Instagram verkündete, stammen die meisten der Vögel aus amtlichen Sicherstellungen oder kamen als Fundtiere in die Einrichtung.

Auch kleinere Exemplare brauchen viel Platz für Bewegung. Eine große Voliere ist deshalb wichtig. © 123RF/enigmaart

Da Papageien unter Artenschutz stehen, erfolgt die Vermittlung mit einem lebenslangen Pflegevertrag sogar über die Untere Naturschutzbehörde Leipzig.

Sich einen Vogel ins Haus zu holen, bedarf also einiger Überlegungen. Wer aber beispielsweise selbst eine geräumige Voliere zu Hause hat und über eine Adoption nachdenkt, der kann sich per E-Mail unter der info@tierheim-leipzig.de mit Bildern und Maßen der Unterbringung an das Tierheim wenden.

Wenn Ihr auch noch Eure Telefonnummer hinterlasst, werden sich die Mitarbeiter dort bald bei Euch melden.