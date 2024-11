Vom Eis zur Sonne: Pinguin legt Mega-Distanz von Antarktis bis Australien zurück!

Australien - Außergewöhnliche Entdeckung: Ein Kaiserpinguin hat sich offenbar mächtig verirrt. Surfer stießen auf das Jungtier , das völlig unerwartet an einem Strand in Australien auftauchte.

Der Kaiserpinguin tauchte unerwartet an einem Strand in West-Australien auf. © Screenshot/X/808constituent

Eigentlich sind Kaiserpinguine in der eisigen Antarktis zu Hause. Doch vergangene Woche tauchte ein junger Pinguin überraschend 3400 Kilometer nördlicher am Ocean Beach im australischen Denmark auf, wie ABC News berichtete.

Laut Dr. Belinda Cannell, Pinguinexpertin an der University of Western Australia, ist dies die erste bekannte Sichtung der Pinguinart so weit nördlich der Antarktis.

Für die Strandbesucher war es ein unvergessliches Erlebnis, den Frackträger aus nächster Nähe zu beobachten. Er soll beeindruckend groß gewesen sein, watschelte direkt auf die Menschen zu und zeigte keinerlei Scheu.

Sein Versuch, wie auf Eis auf dem Bauch zu rutschen, ging jedoch ziemlich schief. Er landete mit dem Gesicht im Sand, rappelte sich aber sofort wieder auf und schüttelte sich, als wäre nichts passiert, berichtete ein Surfer.