Vorsicht ist geboten! Süße Katze hat tödliches Talent

Aus dem fünften Stock dieses Mehrfamilienhauses stürzte Shila kurz vor dem Jahreswechsel. © 5VISION.NEWS

Alles nahm seinen Anfang zwischen Weihnachten und Silvester des vergangenen Jahres. Da verweilte Shila noch in ihrem einstigen Zuhause in der Frankfurter Nachbarstadt Offenbach am Main. Hier lebte sie zusammen mit ihren Besitzern in einem Mehrfamilienhaus – wohlgemerkt im fünften Stock.

Und genau dieser Umstand wäre der Mieze beinahe zum Verhängnis geworden. In einem unbeaufsichtigten Moment machte Shila nämlich von ihrem Talent Gebrauch und öffnete ein Fenster. Da ihr die drohende Gefahr scheinbar nicht bewusst war, sprang sie kurzerhand in die Tiefe.

Generell gilt die Samtpfote als Ausbrecherkönigin, der es schon des Öfteren gelungen war, Fenster und sogar Türen zu öffnen und sich somit den Weg ins Freie zu bahnen. Nach dem waghalsigen Sprung aus der fünften Etage mussten ihre Besitzer jedoch schweren Herzens einsehen, dass es so nicht weitergehen konnte.

Sie wollten Shila zunächst in das städtische Tierheim abgeben – jedoch ohne Erfolg. Da der dortige Katzenbereich zu diesem Zeitpunkt aus allen Nähten platzte, schaltete sich kurzerhand das benachbarte Tierasyl aus Aschaffenburg ein.

Eine weitere Untersuchung des Stubentigers ergab zunächst keine Auswirkungen des Sturzes – dennoch erbrach sich das Tier regelmäßig.