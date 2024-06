"Was für ein wilder Morgen": Elchbaby steckt zwischen Dock und Segelflieger fest

Homer (Alaska) - Was für ein Überlebenskampf! Ein Elchkalb fiel im US-Bundesstaat Alaska in einen See und blieb zwischen dem Dock und einem Segelflugzeug stecken. Nur zufällig entdeckten mutige Retter das erschöpfte Tier.

Während seine Familie nur verzweifelt danebenstehen konnte, klemmte das panische Elchkalb zwischen einem Holzdock und einem Segelflieger fest. © Montage: Screenshots/Facebook/Spencer Warren

"Was für ein wilder Morgen", schrieb der US-Amerikaner Spencer Warren in einem Beitrag auf Facebook. "Musste ein Elchkalb retten, das in den See gefallen und zwischen dem Wasserflugzeug und dem Dock stecken geblieben war." Dazu teilte er ein Video des kuriosen Vorfalls am Ufer des Beluga Sees nahe der Stadt Homer (rund 5800 Einwohner).

Warren, der für das Outdoor-Tourismusunternehmen Destination Alaska Adventure Co. arbeitet, sagte der Associated Press (AP), er habe das Kalb entdeckt, als er am Freitag gegen 6.30 Uhr zur Arbeit kam, um das Wasserflugzeug für einen Ausflug vorzubereiten.

Das Jungtier habe ums Überleben gekämpft, nirgends Halt gefunden und sei immer wieder von den Metallstangen abgerutscht. "Es ist wie eine Eisbahn für das Kalb und seine Hufe", sagte Warren.

"Oh Mann, wo ist Mama? Ich weiß, dass sie in der Nähe ist", habe er sich gedacht, sagte Warren. Und tatsächlich: Nur wenige Meter weiter stand die besorgte Elchkuh mit einem weiteren Kalb.

Um die Elch-Mama nicht zu provozieren, rief Warren die Beamten der örtlichen Polizei zur Unterstützung und wartete, bis diese ihren Streifenwagen strategisch zwischen der Kuh und ihrem Kalb platziert hatten.