Was treibt da im Wasser? Schnorchler entdecken seltene Tiefsee-Kreatur!

Bucht-Besucher entdeckten einen toten Riemenfisch - ein seltener Fund! © Facebook/Scripps Institution of Oceanography/Michael Wang und Owyn Snodgrass

Die Einrichtung: "Scripps Institution of Oceanography" an der "University of California" meldete kürzlich bei Facebook den erstaunlichen Fund in der La Jolla Cove.

Bei dem an der Wasseroberfläche treibenden Tier handelte es sich um einen knapp 3,6 Meter langen und schlangenförmigen Riemenfisch. Laut Informationssystem FishBase können die Tiere bis maximal acht Meter lang werden.

Nach Angaben des Instituts habe man seit 1901 nur insgesamt 20 angespülte Riemenfische in Kalifornien gesichtet. Die Fische leben in der Tiefsee, derartige Funde sind äußerst rar!