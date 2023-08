Wegen dieser Tier-Orgien rufen US-Amerikaner immer wieder die Polizei!

Die Seekuh-Population Floridas hat sich von einem Massensterben in 2021 immer noch nicht erholt. (Symbolbild) © pclark2/123RF

In ihrem Clip zeigten sie eine Horde von mehreren Seekühen, die sich gemeinsam am Strand tummelten und untermalten das ganze mit dem sexy Song "Let's Get It On" von Marvin Gaye.

"Wir erhalten ständig Anrufe von Bürgern, die dies sehen und glauben, dass die Seekühe in Not sind", schrieb die Polizei dazu.

"Wir können Ihnen versichern, dass es ihnen mehr als gut geht. Seekühe paaren sich in Herden wie dieser, und oft sind sie in Ufernähe."

Außerdem erinnerten sie daran, dass "das Berühren oder Stören von Seekühen nicht nur illegal ist, sondern auch sehr gefährlich sein kann."

2021 starb in Florida eine Rekordanzahl von mehr als 1100 Seekühen, zum Teil aufgrund von mangelnden Nahrungsquellen, die durch steigende Wassertemperaturen vernichtet wurden, berichtete indes die Miami New Times.

Auch wenn die Todeszahlen in den Jahren darauf abnahmen, ist die Seekuh-Population weiterhin stark dezimiert und hat sich von dem Vorfall bisher noch nicht erholen können.