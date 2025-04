Weißkopfseeadler starrt Familienhund interessiert an: Die Reaktion des Vierbeiners sorgt für Lacher

Washington (USA) - Eine Hundebesitzerin aus Washington hält in einem skurrilen Video fest, wie ein Weißkopfseeadler durch das Terrassenfenster ihren Vierbeiner interessiert anstarrt. Doch eine freudige Reaktion des Hundes sieht anders aus.

Die US -Amerikanerin und ihr Ehemann spekulieren darüber, ob der gigantische Vogel ihren Vierbeiner essen würde. Stacys Ehemann ist sich da ziemlich sicher, denkt auch, dass er den Hund sogar davon tragen könnte.

So scheinen das auch Gnocchis Besitzer zu sehen, denn im Hintergrund des Videos kann man Stacy nur "Was zur Hölle!" rufen hören, als sie das beeindruckende Tier entdeckt.

Das Paar bemerkte, dass eine Markierung an dem Adler befestigt war, was bedeutete, dass er von einer Wildtierbehörde beobachtet wurde. Diese müssen Stacy und ihr Ehemann kontaktiert haben, denn in der Bildunterschrift hält sie fest, dass Experten gekommen seien, um ihre Situation zu beurteilen.

Ihrer Einschätzung nach war die Lage gänzlich ungefährlich, denn wie es scheint, befand sich der Vogel in einer Art "Fresskoma". Haben Weißkopfseeadler zuvor eine große Mahlzeit verdrückt, können sie bis zu 48 Stunden lang unfähig sein zu fliegen. So hatte es sich das riesige Exemplar auf der Terrasse von Familie Gross gemütlich gemacht.