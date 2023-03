Wer gibt der blinden Blacky auf ihren letzten Lebenstagen ein schönes Zuhause?

Allerdings scheint die dreijährige Hündin Arven Probleme mit Menschen gehabt zu haben. Das Vertrauen zu ihr muss mit viel Liebe und Geduld aufgebaut werden. Zu Beginn einer Begegnung ist sie sehr schüchtern und zurückhaltend. Inzwischen kann sie gut an der Leine geführt werden und genießt Spaziergänge im Wald, heißt es auf der Facebook-Seite der Sendung.

Als "Riesenbaby" bezeichnet Tierpflegerin Sibylle Köhler den anderthalbjährigen, verspielten Hund Archy. Weil seine frühere Besitzerin eine Hundehaarallergie entwickelt hat, musste der gutmütige Alabei-Hütehund in Satuelle abgegeben werden.

Blacky ist schon 10 Jahre alt und auf beiden Augen blind. An der rechten Vorderpfote hat sie eine Fehlstellung. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Gleich drei stolze Hähne und mehrere Hennen der Rasse "Holländische Zwerghühner" sind im Außengehege untergebracht. Sie werden nicht einzeln vermittelt. Das Tierheim will sie mindestens in einer Gruppe aus einem Hahn und zwei Hennen abgeben.

Auch drei Schildkröten müssen aktuell in Satuelle versorgt werden. Für die vorübergehende Unterkunft von Isolde, Tip und Tap wurde eine Expertin konsultiert, die Tipps für den Bau einer notdürftigen Unterbringung gegeben hat. Die griechischen Landschildkröten sind acht Jahre alt und können bis zu 50 Jahre alt werden.

Ein trauriges Schicksal ereilte die zehn Jahre alte Blacky. Die aus Rumänien stammende Hündin ist ein Labrador-Retriever-Mix und auf beiden Augen blind, weshalb ihre neuen Besitzer sich sehr sorgsam um sie kümmern und ihr Orientierung und Rückhalt bieten sollten. Hinzu kommt, dass sie an der rechten Vorderpfote eine Fehlstellung hat. Ihren Alltag bestreitet sie deshalb gerne etwas ruhiger.

Ihr vorheriger Besitzer ist verstorben. Dass sie noch trauert, sei ihr anzumerken, sagte Tierpflegerin Sibylle Köhler. Trotz ihrer Einschränkungen liebt sie es zu schmusen und sie sucht die Nähe zu Menschen.

All diese und weitere Tiere aus der aktuellen Folge "Tierisch tierisch" aus dem Tierheim Satuelle sind auf der Webseite des MDR zu sehen.

Bei Interesse an einem der Tiere könnt Ihr das Tierheim unter der Telefonnummer 039058/3012 oder per E-Mail an info@satuelle-tierheim.de erreichen.