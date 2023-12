Verschreckte Haustiere an Silvester? So könnt Ihr sie unterstützen

Hamburg - Böllern und Feuerwerk an Silvester? Nichts, was der Hamburger Tierschutzverein (HTV) befürwortet. Ebenso wenig begeistert von der Knallerei sind bekanntermaßen Haus- und Wildtiere. Wie Ihr mit Euren Tieren durch die Silvesternacht kommt, verriet der HTV jetzt auf Instagram.

Viele Haustiere leiden an Silvester unter dem Feuerwerk. © 123RF/thaka1

Schon vor der großen Knallerei sollten Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere geschaffen werden, rät der Hamburger Tierschutzverein. Für Katzen dürfe eine extra Katzentoilette nicht fehlen. Auch ein abgedunkelter Raum und Versteckmöglichkeiten sollen den Haustieren helfen.



Vogelkäfige sollten möglichst weit von Fenstern entfernt stehen.

Außerdem solle die Tagesroutine - wenn möglich - eingehalten werden. "Einige begrüßen es auch, wenn leise, beruhigende Musik läuft", so der HTV.



Während der Gassirunde rät der Verein, Hunde an der Leine zu führen. Ruhige Gegenden und Uhrzeiten, an denen weniger geböllert wird, seien ebenfalls empfehlenswert.

Am Donnerstag startete, früher als sonst, der Feuerwerksverkauf in Deutschland. Seither knallt es in allen Ecken. Sich bis Silvester gedulden wollen sich offenbar nicht alle.