Wilder Badegast in Wohnanlage: Drei Meter langes Krokodil planscht im Pool

Mit Hilfe seines Kollegen, Fallensteller Jeff Peterla, hievte Hardwick die gigantische Panzerechse auf den Beckenrand. Ein hinzu gekommener Polizist unterstützte die beiden Männern anschließend, das Krokodil an einen sicheren Ort zu bringen, wo es wieder in seinen Lebensraum entlassen wurde.

Die in Florida ansässige Wildtierkontrolle "Pesky Critters" (deutsch: Lästige Tiere) teilte am Sonntag auf ihrer Instagram-Seite das erstaunliche Video von dem amerikanischen Krokodil und erklärte dazu, dass die Mitarbeiter am Sonntagmorgen um 2 Uhr einen Anruf von einem Hausbesitzer erhalten hatten, der darüber klagte, dass sich das riesige Wesen in seinem privaten Schwimmbecken befinde.

Das Amerikanische Krokodil ist eine der größten Krokodilarten. Die Männchen können eine Länge bis zu sechs Meter erreichen und mehr als 900 Kilo wiegen. © 123RF/jandromarch

"Krokodile sind in Florida eine bedrohte Art und überall in den Vereinigten Staaten vom Aussterben bedroht", hieß es unter dem Post weiter.

Auch das amerikanische Krokodil ist in den USA per Gesetz als gefährdete Art geschützt. Die Tiere leben vor allem in Brack- oder Salzwassergebieten und kommen in Teichen, Buchten und Bächen in Mangrovensümpfen vor.



Sie gelten als sehr gefügig und versuchen, den Kontakt mit Menschen zu meiden. Wenn sie im Wasser aufgeregt planschen, haben sie Angst.

Die Bewegungen des Krokodils im Florida-Pool zeigten also, dass es in Not war, berichtet Daily Mail.

Alligatoren töten in den Vereinigten Staaten etwa einen Menschen pro Jahr. Allerdings töten Krokodile allein in Afrika jedes Jahr etwa tausend Menschen.