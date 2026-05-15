Wildunfall endet tragisch: Schwer verletztes Reh stirbt nach Geburt ihres Kitzes

Bastheim - Nach einem Wildunfall Ende letzter Woche im Landkreis Rhön-Grabfeld brachte ein schwer verletztes Reh noch ein Kitz zur Welt und verstarb kurz darauf. Polizisten nahmen das neugeborene Tier in ihre Obhut und versorgten es.

Das Rehkitz befindet sich in Sicherheit. © Screenshot/Facebook.de/Polizei Unterfranken

Inzwischen wurde das Kitz an die Wildtierrettung in Bad Kissingen übergeben.

Ein Auto hatte den Angaben zufolge am 7. Mai die Mutter des Rehkitzes angefahren, als diese kurz nach Mitternacht über eine Straße laufen wollte. Obwohl das Tier schwer verletzt wurde, brachte es noch ein Junges zur Welt.

Bei der Rehkitzhilfe Franken soll das Tier fachgerecht aufgepäppelt werden – zusammen mit gleichaltrigen Artgenossen.

Auf Facebook gab die Polizei Oberfranken zudem Hinweise, wie sich Wildunfälle am besten verhindern lassen.