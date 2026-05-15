15.05.2026 10:22 "Höchstwahrscheinlich" ist es Timmy: Toter Buckelwal vor Dänemarks Küste gestrandet

Vor der Küste nahe der dänischen Insel Anholt ist ein toter Buckelwal gestrandet. "Höchstwahrscheinlich" handelt es sich dabei um "Timmy".

Von Bastian Küsel-Kanbach, Jana Steger

Anholt (Dänemark) - Fast zwei Wochen ist es her, dass Buckelwal "Timmy" in der Nordsee freigelassen wurde. Wegen fehlender Senderdaten wird seitdem wild spekuliert, ob das Tier nun in Freiheit schwimmt oder womöglich bereits tot ist. Hat das Rätselraten nun ein Ende?

Fotos auf Facebook sollen den gestrandeten Wal vor der Küste Dänemarks zeigen. © Screenshot Facebook/OPSLAGSTAVLEN ANHOLT Vor der Küste nahe der dänischen Insel Anholt ist ein toter Buckelwal gestrandet. Das bestätigte das dänische Umweltministerium. Seitdem wird gemutmaßt, ob es sich bei dem Tier um den entsprechenden Buckelwal handelt. Morten Abildstrøm, der als Aufseher bei der Naturbehörde auf Anholt tätig ist, erklärte gegenüber dem dänischen Sender DRTV mittlerweile, dass sowohl dänische als auch deutsche Forscher davon ausgehen, "dass es sich höchstwahrscheinlich um den Buckelwal Timmy handelt". Eine offizielle Bestätigung steht allerdings aus. Nach derzeitigem Stand soll am Freitag eine Gewebeprobe entnommen werden, die anschließend ausgewertet wird. Tiere Wal "Timmy" spurlos verschwunden: So nahm das Drama seinen Lauf Abildstrøm betonte, dass man nicht versuchen werde, den Wal zu entfernen, solange er sich nicht näher an die Küste geschwemmt werde.

Organisation "Stranded No More" glaubt nicht, dass es "Timmy" ist

Offenbar Buckelwal vor Dänemarks Küste gestrandet: Viele Fragen bleiben offen