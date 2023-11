Vorsicht Frostschutzmittel: Deshalb ist es für Haustiere besonders gefährlich

Berlin - Die Temperaturen deuten es schon an, der Winter naht und die Menschen fangen an, sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Wer es noch nicht getan hat, wird in der nächsten Zeit wohl auch sein Auto winterfest machen. Doch eines sollten alle Haustierbesitzer dabei beachten, um ihre Tiere keiner unnötigen Gefahr auszusetzen.