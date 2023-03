Nahrungsmangel und zerstörte Nistplätze: Wo in Leipzig kann man noch Spatzen sehen?

Am Montag steigt weltweit der "Tag der Spatzen". Auch der Naturschutzbund Leipzig macht dabei mit und lädt Euch am 20. März zum "SPATZiergang" in der City ein.

Von Anke Brod Leipzig - Am Montag steigt weltweit der "Tag der Spatzen". Auch der Naturschutzbund Leipzig (NABU) macht dabei mit und lädt Euch am kommenden Montag (20. März) zum "SPATZiergang" in der City ein.

Der Spatz hat es durch den Bauboom in den Großstädten nicht leicht. © NABU Leipzig Aktionen zum Weltspatzentag sollen demnach zeigen, dass einige Vogelarten – die sogenannten Kulturfolger – auf das friedliche Zusammenleben mit Menschen angewiesen sind. Leider aber führt nach Beobachtungen von Naturschützern menschliche Rücksichtslosigkeit durch Lebensraumzerstörung in Stadt und Land zur Existenzbedrohung ursprünglich häufiger Arten. "Auch in Leipzig verursacht der Bauboom, der auf die Bedürfnisse der Stadtnatur und der Wildtiere in der Stadt zu wenig Rücksicht nimmt, dass es immer weniger gebäudebewohnende Tiere gibt", heißt es in einem entsprechenden Statement des NABU Leipzig. Tiere Irre Videos! Dieser Vogel navigiert sich durch YouTube und guckt niedliche Tier-Clips Dazu zählten Fledermäuse oder Mauersegler, aber auch der einst allgegenwärtige Haussperling. "Ihnen gehen die Nistplätze in Nischen, Ritzen und Höhlen verloren", zeigen die Vogelkenner auf.

Der Mensch zerstört die Lebensräume von Vögeln