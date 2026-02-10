Nahe der Hamburger Stadtgrenze: Autofahrer entdecken Wolf

Landkreis Harburg/Hamburg - Am Dienstagmorgen haben unter anderem Autofahrer in der Nähe von Hamburg - auf dem Elbdeich bei Fliegenberg ( Landkreis Harburg ) - einen Wolf entdeckt.

Der Wolf wurde gefilmt, während er die Straße überquerte. © Screenshot wolfsmonitoring.com/privat

Was zu tun ist, wenn man die Tiere sichtet, erklärte Bernard Wegner, Kreisobmann Öffentlichkeitsarbeit, Jägerschaft Landkreis Harburg e.V. auf Nachfrage TAG24.

Beim "Wolfsmonitoring" seien mehrere Meldungen zu dem Wolf eingegangen, so Wegner. Das Tier sei beispielsweise auch in einem Vorgarten gesichtet worden, bevor es sich am Rande der Straße bewegte.

"Die Menschen vor Ort haben sich vorbildlich verhalten und Abstand zum Tier gehalten. Zudem wurde die Sichtung mit Foto und Video gemeldet", erklärte der Wolfs-Experte.

Das sei sehr gut gewesen. So könne man versuchen zu analysieren, ob es sich um ein männliches oder weibliches Tier handelt. So auch in diesem Fall.

"Auf einem der Bilder können wir vermuten, dass es sich um einen weiblichen Wolf, eine Fähe handelt", erklärte der Kreisobmann. Er ergänzte: "Allerdings ist dies aufgrund des dicken Fells schwierig zu beurteilen, da die Organe bei einem jungen Rüden nicht stark ausgebildet sind und im Fell versteckt sein können."