Proben geben Klarheit: Wolf hat Schafe im Nordschwarzwald gerissen

Egenhausen - Zunächst war es ein Verdacht, nun herrscht Klarheit: Ein Wolf hat im Nordschwarzwald kurz vor Weihnachten Schafe im Landkreis Calw gerissen.

In Egenhausen wurden im Winter mehrere Schafe gerissen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Untersuchung von Abstrichproben am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik habe einen Wolf als Verursacher nachgewiesen, teilte das baden-württembergische Umweltministerium mit.

Die Untersuchung von Proben sei noch nicht abgeschlossen. Gegebenenfalls könne noch ein Individuum ermittelt werden, hieß es. Dies könne noch bis zu zwei Wochen dauern, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums auf Nachfrage.

Am 23. Dezember vergangenen Jahres waren in der Gemeinde Egenhausen zwei tote Schafe gemeldet worden. Ein weiteres Schaf sei verletzt gewesen und habe erlöst werden müssen, teilte das Umweltministerium damals mit.

Wölfe beschäftigen gerade viele Menschen in Baden-Württemberg. Auf der Hornisgrinde im Nordschwarzwald soll ein Wolf geschossen werden, weil er sich Menschen zu häufig genähert haben soll. Neben ihm gelten drei weitere Wölfe in Baden-Württemberg als sesshaft.