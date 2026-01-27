Erster Abschuss seit 180 Jahren: Spezialjäger sollen Wolf im Schwarzwald töten

Stuttgart - Zum ersten Mal seit fast 180 Jahren soll wieder ein Wolf in Baden-Württemberg erschossen werden.

Der Wolf soll sich aktuell im Nordschwarzwald aufhalten. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Das Umweltministerium habe dafür eine bis 10. März gültige Ausnahmegenehmigung erteilt, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Der im Nordschwarzwald heimische Rüde mit der Bezeichnung GW2672m habe sich mehrfach Hunden und damit auch Menschen genähert.

Andere Versuche, das Tier zu verscheuchen, hätten nicht geholfen. Zuvor hatte die "Badische Zeitung" über den Auftrag an anonyme Spezialjäger berichtet.

Der Wolf verhalte sich zwar nicht augenscheinlich bedrohlich, erklärte das Ministerium. "Allerdings stellen wir fest, dass ein Wolfstourismus beginnt." Das Tier sei offenbar ein begehrtes Film- und Fotomotiv geworden. "Es ist bereits vorgekommen, dass Menschen versuchen, den Wolf gezielt anzulocken."