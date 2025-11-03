Tote Ziegen im Schwarzwald: Wolf war der Übeltäter

Karlsbad - Für die Risse von bis zu fünf Ziegen Mitte Oktober im Nordschwarzwald war nach genetischen Untersuchungen ein Wolf verantwortlich.

Ein noch nicht näher identifizierter Wolf ist für den Tod mehrerer Ziegen verantwortlich. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Vier Kadaver wurden damals in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) gefunden; fünf Tiere galten zunächst als vermisst, vier von ihnen tauchten später wieder auf.

Die Untersuchung von Abstrichproben am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik habe nun einen Wolf nachgewiesen, teilte das zuständige Umweltministerium in Stuttgart mit.

Der verantwortliche Wolf habe den sogenannten Haplotyp HW22, eine Art genetischer Marker. Tiere mit diesem Haplotyp stammen aus der Alpenpopulation oder der italienischen Population.

Unklar ist laut Ministerium bislang, welcher Wolf für die Risse verantwortlich ist. "Die Untersuchung von Proben ist in diesem Fall noch nicht abgeschlossen, sodass das Individuum gegebenenfalls noch ermittelt werden kann", hieß es.