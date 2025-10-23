Wieder zwei tote Tiere: Gibt es in der Lausitz illegale Wolfs-Jagden?

Bautzen - In Sachsen sind offenbar erneut Wölfe illegal getötet worden. Zu Wochenbeginn wurden zwei weibliche Tiere mit Schusswunden im Landkreis Bautzen gefunden.

Der Wolf ist in der Lausitz für zahlreiche Nutztier-Risse verantwortlich. Doch jetzt lebt er selbst gefährlich. © 123RF

Am Montagabend entdeckten Spaziergänger eine tote Wölfin bei Wiednitz. Tags darauf wurde im nur fünf Kilometer entfernten Leippe ein weiterer Wolfskadaver gefunden.

Nach Angaben der Polizei wiesen beide Tiere Schusswunden auf. Zu einem möglichen Zusammenhang wollte die Behörde am Mittwoch keine Angaben machen.

Die Fundorte befinden sich nach Angaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) im Rudel-Territorium Leippe.

Es ist mithin davon auszugehen, dass beide Tiere demselben Rudel entstammen.