Wolf jetzt auch als Fischräuber überführt: Teichpächter fürchten langfristigen Schaden

Königswartha - Ein sächsischer Wolf hat das "Fischen" gelernt , fraß sich mehrere Tage in einem Karpfen-Teich bei Königswartha satt. Auch für den betroffenen Pächter und den Landesfischereiverband ist das ein neues Phänomen - mit Folgen.

Fischwirtschaftsmeister Robert Kretschmer (40) an seinem Karpfen-Teich, aus dem sich der Wolf wiederholt satt fraß. © LausitzNews/Jens Kaczmarek

Fischwirtschaftsmeister Robert Kretschmer (40) bewirtschaftet mit der "Teichwirtschaft Greim" 24 Gewässer. Wie schon das Landesumweltamt ist auch er vom "fischenden Wolf" überrascht, erfuhr durch die spektakulären Aufnahmen der Hobby-Tierfotografin Carola Schimmel (60) davon.

"Wieder ein Predator mehr, der einem das Leben schwer macht", sagt Kretschmer. Neben den bekannten Beutegreifern Fischotter und Kormoran fresse nun auch noch der Wolf Fische weg.

Auch dem Landesfischereiverband (55 Fischerei-Betriebe) ist bislang "kein solcher Fall" bekannt.



Kretschmer will darum den erstmals in Sachsen dokumentierten Vorfall jetzt bei der Fischereibehörde publik machen und anregen, dass der Wolf neben den genannten Räubern für mögliche Entschädigungsleistungen in die Härtefallausgleichs-Verordnung aufgenommen wird.