Wunder aus der Tierwelt: Seltene Gorilla-Zwillinge zur Welt gekommen
Demokratische Republik Kongo (DRK) - Für einen Nationalpark in Kongo begann das neue Jahr mit einem tierischen Wunder: Eine Berggorilla-Dame brachte Zwillinge zur Welt.
Dies teilte der Virunga-Nationalpark am 7. Januar in den sozialen Medien mit.
Hinter der frohen Botschaft steckt ein "seltenes und bemerkenswertes Ereignis", wie der Nationalpark auf Instagram schrieb. Die Zwillinge wurden am 3. Januar 2026 in die Bageni-Familie geboren.
Besonders ist die Geburt, da Zwillingsgeburten selten seien und eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Denn "insbesondere in den ersten Monaten sind die Jungtiere vollständig von der Pflege und dem Transport durch ihre Mutter abhängig", heißt es in der Pressemitteilung des Parks.
Das Video, welches mit der Ankündigung geteilt wurde, zeigt die Mutter Mafuko, die ihre Zwillingsjungen im Arm hält.
Berggorillas gelten als gefährdete Tiere
In einer Mitteilung heißt es weiter: "Es wurden zusätzliche Überwachungs- und Schutzmaßnahmen getroffen, um die Gesundheit der Zwillinge in dieser kritischen frühen Phase zu unterstützen."
Zum Zeitpunkt der Beobachtung schienen die beiden Männchen bei guter Gesundheit zu sein. Damit wächst die Bageni-Gorillafamilie auf 59 Tiere an und ist die größte im Park.
Außerdem sei der süße Zuwachs "ein wichtiges Ereignis für die Dynamik der Bageni-Familie und für laufende Schutzbemühungen zur Erhaltung der gefährdeten Berggorilla-Population". Laut WWF werde der Status der Berggorillas mit einer Population von über 1000 Tieren als "gefährdet" eingestuft.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/virunganationalpark