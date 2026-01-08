Wunder aus der Tierwelt: Seltene Gorilla-Zwillinge zur Welt gekommen

Demokratische Republik Kongo (DRK) - Für einen Nationalpark in Kongo begann das neue Jahr mit einem tierischen Wunder: Eine Berggorilla-Dame brachte Zwillinge zur Welt.

Die neugeborenen Zwillinge in den Armen ihren Mutter Mafuko. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/virunganationalpark

Dies teilte der Virunga-Nationalpark am 7. Januar in den sozialen Medien mit.

Hinter der frohen Botschaft steckt ein "seltenes und bemerkenswertes Ereignis", wie der Nationalpark auf Instagram schrieb. Die Zwillinge wurden am 3. Januar 2026 in die Bageni-Familie geboren.

Besonders ist die Geburt, da Zwillingsgeburten selten seien und eine zusätzliche Herausforderung darstellen. Denn "insbesondere in den ersten Monaten sind die Jungtiere vollständig von der Pflege und dem Transport durch ihre Mutter abhängig", heißt es in der Pressemitteilung des Parks.

Das Video, welches mit der Ankündigung geteilt wurde, zeigt die Mutter Mafuko, die ihre Zwillingsjungen im Arm hält.

