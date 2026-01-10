Baby-Glück im Tierpark: Mayang bringt seltenen Nachwuchs zur Welt!

Sumatra-Tigerin Mayang (15) hat nach Ede und Kuno ein drittes Jungtier zur Welt gebracht. © Tierpark Berlin

Für Mayang und Kater Jae Jae ist es bereits das dritte Jungtier. Mutter und Nachwuchs sind wohlauf und ziehen sich zunächst in die Wurfhöhle zurück.

Der Nachwuchs ist ein bedeutender Erfolg für das internationale Zuchtprogramm der stark bedrohten Sumatra-Tiger. In der Wildnis gibt es nur noch etwa 400 bis 600 Tiere.

"Es ist etwas ganz Besonderes, Mayang und Jae Jae erneut als so fürsorgliche und verlässliche Eltern zu erleben. Beide kümmern sich sehr aufmerksam um ihren Nachwuchs und schaffen damit beste Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung der Jungtiere", erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.

Wie bei den früheren Geburten sorgt das Tierpark-Team auch diesmal für eine besonders ruhige Umgebung. Um Mutter und Jungtier zu schützen, ist die Familie für Besucher nicht sichtbar. Die Brüder Ede und Kuno können hingegen bereits dauerhaft besucht werden.