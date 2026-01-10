Baby-Glück im Tierpark: Mayang bringt seltenen Nachwuchs zur Welt!
Berlin - Baby-Glück im Tierpark Berlin! Sumatra-Tigerin Mayang (15) brachte am 2. Januar 2026 ein Jungtier zur Welt.
Für Mayang und Kater Jae Jae ist es bereits das dritte Jungtier. Mutter und Nachwuchs sind wohlauf und ziehen sich zunächst in die Wurfhöhle zurück.
Der Nachwuchs ist ein bedeutender Erfolg für das internationale Zuchtprogramm der stark bedrohten Sumatra-Tiger. In der Wildnis gibt es nur noch etwa 400 bis 600 Tiere.
"Es ist etwas ganz Besonderes, Mayang und Jae Jae erneut als so fürsorgliche und verlässliche Eltern zu erleben. Beide kümmern sich sehr aufmerksam um ihren Nachwuchs und schaffen damit beste Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung der Jungtiere", erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.
Wie bei den früheren Geburten sorgt das Tierpark-Team auch diesmal für eine besonders ruhige Umgebung. Um Mutter und Jungtier zu schützen, ist die Familie für Besucher nicht sichtbar. Die Brüder Ede und Kuno können hingegen bereits dauerhaft besucht werden.
Um Platz zu schaffen: Tierpark macht Fasanarie dicht
Neben der Geburt des Jungtiers steht der Tierpark noch vor einer anderen Herausforderung: Die Anlagen der Fasanerie und Teile des Haustier-Reviers schließen am 1. Februar für immer!
Die Schließung der Bereiche ist notwendig, damit die neue Elefanten-Anlage entstehen kann. Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Der Streichelzoo ist von der Schließung nicht betroffen.
Titelfoto: Tierpark Berlin