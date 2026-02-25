Tonnenschwerer Neuzugang: Nasors Liebes-Offensive soll Zoo-Wunder bringen

Hannover - Der Neue bringt rund eine Tonne auf die Waage, misst etwa 1,60 Meter Schulterhöhe und soll in Hannover für dringend benötigten Nachwuchs sorgen: Das fünf Jahre alte Östliche Spitzmaulnashorn Nasor ist aus den Niederlanden in den Erlebnis-Zoo Hannover gezogen.

Das Östliche Spitzmaulnashorn Nasor ist aus den Niederlanden in den Erlebnis-Zoo Hannover gezogen. © Julian Stratenschulte/dpa

Der Jungbulle kam bereits Anfang Dezember aus dem Zoo in Rotterdam, wurde nun aber erstmals offiziell vorgestellt. Er ersetzt den bisherigen Zuchtbullen Kito - der im Gegenzug nach Rotterdam wechselte. Der Austausch erfolgte im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für diese stark bedrohte Unterart.

Ziel des Tausches ist laut Kurator Robin Walb, Nasor mit der hannoverschen Nashornkuh Maisha zu paaren und so die sogenannte Reservepopulation in europäischen Zoos zu stärken. In Hannover wie in Rotterdam seien zuvor Tiere enger miteinander verwandt gewesen - weshalb ein Partnertausch notwendig geworden sei.

Nach Angaben Walbs leben in freier Wildbahn nur noch gut 500 Östliche Spitzmaulnashörner. Wilderei wegen der Hörner sowie der Verlust und die Zerschneidung von Lebensräumen setzten den Beständen weiter zu.

"Es ist wichtig, dass sie sich fortpflanzen", betonte der Kurator. Europäische Zoos bauten deshalb eine stabile Population auf, um im Bedarfsfall auch Wildbestände unterstützen zu können.

So seien etwa im Jahr 2019 fünf Tiere aus europäischen Zoos in einen Nationalpark in Ruanda gebracht worden, um dort die genetische Vielfalt zu erhöhen. Eine größere genetische Vielfalt verbessere die Anpassungsfähigkeit der Tiere an veränderte Umweltbedingungen, erklärte Walb.