Umzug nach Tschechien: Zoo Magdeburg verabschiedet sich von Nashorndame Malia

Magdeburg - Abschied im Zoo Magdeburg : Nashorndame Malia hat sich am Dienstagmorgen auf zu ihrem neuen Zuhause in Tschechien gemacht.

Die zweieinhalbjährige Nashornkuh soll im Zoo von Dvůr Králové nad Labem für Nachwuchs sorgen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie der Zoo berichtet, soll das zweieinhalb Jahre alte Spitzmaulnashorn im Zoo von Dvůr Králové nad Labem für Nachwuchs sorgen.

Für den Umzug wurde die Nashornkuh in einem Spezialcontainer abtransportiert. Noch am Nachmittag soll sie ihr Ziel erreichen, hieß es weiter.

Da Spitzmaulnashörner stressempfindliche Tiere sind, musste der Transport und die Durchführung sorgfältig vorbereitet werden. Man brauche das "nötige Fingerspitzengefühl", erklärte Zoodirektor David Pruß.

Malia wurde vor ihrer mehrstündigen Reise in dem Container trainiert. Hierfür wurde dieser zum Gewöhnen drei Monate vor der Abfahrt in ihre Box gestellt.

Für Versorgung ist während der langen Fahrt auch gesorgt. In dem Spezialcontainer stehen für die Nashornkuh Futter, Wasser und Heu bereit.