Berliner Hippo-Baby hat jetzt einen Namen: Promi übernimmt Patenschaft
Berlin - Der jüngste Nachwuchs im Zoo Berlin hat nun auch einen Namen: Das Zwergflusspferd-Weibchen heißt "Brötchen".
"Breaking News aus unserer Backstube: Es ist klein, rund und hat jetzt offiziell einen Namen: Brötchen!", gab der Zoo auf Instagram bekannt.
Die kleine Zwergflusspferd-Dame entwickelt sich demnach gut und erkundet inzwischen gemeinsam mit Mutter Debbie täglich ihre Außenanlage.
Prominente Unterstützung gibt es von TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes (51). "Und weil jedes gute Rezept eine Expertin braucht, übernimmt Enie van de Meiklokjes die Ehrenpatenschaft für unsere kleine Zwergflusspferd-Dame", so der Zoo weiter.
Das Berliner Jungtier wurde am 9. Mai geboren und bringt inzwischen rund 20 Kilogramm auf die Waage. Derzeit wird "Brötchen" behutsam ans Wasser gewöhnt. Bei dieser Gelegenheit wies der Zoo auch auf die bedrohte Situation der Tierart hin.
"Während Brötchen mit Mutter Debbie ab sofort täglich ihre Außenanlage erkundet, kämpfen ihre stark gefährdeten Verwandten in Westafrika ums Überleben: Weniger als 2500 ausgewachsene Zwergflusspferde leben noch in ihrem natürlichen Lebensraum. Ihr Schutz ist deshalb wichtiger denn je", hieß es in dem Instagram-Beitrag.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa