Berliner Hippo-Baby hat jetzt einen Namen: Promi übernimmt Patenschaft

Berlin - Der jüngste Nachwuchs im Zoo Berlin hat nun auch einen Namen: Das Zwergflusspferd-Weibchen heißt "Brötchen".

Das kleine Zwergflusspferd Brötchen erkundet mit Mama Debbi erstmals das Außengehege im Zoologischen Garten. © Carsten Koall/dpa

"Breaking News aus unserer Backstube: Es ist klein, rund und hat jetzt offiziell einen Namen: Brötchen!", gab der Zoo auf Instagram bekannt.

Die kleine Zwergflusspferd-Dame entwickelt sich demnach gut und erkundet inzwischen gemeinsam mit Mutter Debbie täglich ihre Außenanlage.

Prominente Unterstützung gibt es von TV-Moderatorin Enie van de Meiklokjes (51). "Und weil jedes gute Rezept eine Expertin braucht, übernimmt Enie van de Meiklokjes die Ehrenpatenschaft für unsere kleine Zwergflusspferd-Dame", so der Zoo weiter.

Das Berliner Jungtier wurde am 9. Mai geboren und bringt inzwischen rund 20 Kilogramm auf die Waage. Derzeit wird "Brötchen" behutsam ans Wasser gewöhnt. Bei dieser Gelegenheit wies der Zoo auch auf die bedrohte Situation der Tierart hin.