Wie süß! Diese niedlichen Affen klettern nun durch Hagenbeck
Hamburg - Wie niedlich: Der Tierpark Hagenbeck hat flauschigen Zuwachs bekommen. Neun weibliche Totenkopfaffen klettern nun durch ihr neues Heim in Hamburg.
Ihr neu gestaltetes Gehege im Dschungel-Revier wurde in den vergangenen Monaten gründlich umgebaut und bepflanzt, teilte der Tierpark Hagenbeck mit.
Für die kleinen, bewegungsfreudigen Affen aus Südamerika biete das neue Gehege viele verschiedene Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Doch auch genügend Rückzugsorte durften für die Tiere nicht fehlen.
Bei der Gestaltung des Geheges hätte sich der Tierpark an die natürlichen Bedürfnisse der Kletterfreunde angepasst, damit sich die Affen wohlfühlen.
In Zukunft sollen die Totenkopfaffen mit den Grünflügelaras und Gürteltieren zusammenleben. Solche gemischten Tieranlagen würden natürliche Verhaltensweisen fördern. Zusätzlich ermöglichen sie den Tieren so abwechslungsreiche Umweltreize.
Besucher erhalten damit laut dem Tierpark "einen authentischen Einblick" in die Artenvielfalt von Südamerika.
Tierpark Hagenbeck: Totenkopfaffen erkunden ihr neues Heim
Reviertierpfleger Mark Hollensen sagte: "Unsere Totenkopfaffen erkunden nun erst einmal ihr neues Revier und dürfen sich in aller Ruhe eingewöhnen. Wir beobachten gespannt, wie sie ihre Umgebung Schritt für Schritt entdecken und die vielen Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten für sich nutzen."
Der Tierpark Hagenbeck engagiert sich laut eigenen Angaben seit vielen Jahren für den Schutz bedrohter Tierarten. Unter anderem unterstützt er verschiedene internationale Artenschutzprojekte.
In ihrer Heimat stünden die Totenkopfaffen unter zunehmendem Druck, so der Tierpark. Viele Populationen in Südamerika seien durch die Zerstörung ihrer Lebensräume sowie aufgrund des illegalen Wildtierhandels gefährdet.
Titelfoto: Tierpark Hagenbeck