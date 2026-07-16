Wie süß! Diese niedlichen Affen klettern nun durch Hagenbeck

Hamburg - Wie niedlich: Der Tierpark Hagenbeck hat flauschigen Zuwachs bekommen. Neun weibliche Totenkopfaffen klettern nun durch ihr neues Heim in Hamburg .

Die kleinen Totenkopfaffen erkunden gerade ihr neues Zuhause. © Tierpark Hagenbeck

Ihr neu gestaltetes Gehege im Dschungel-Revier wurde in den vergangenen Monaten gründlich umgebaut und bepflanzt, teilte der Tierpark Hagenbeck mit.

Für die kleinen, bewegungsfreudigen Affen aus Südamerika biete das neue Gehege viele verschiedene Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Doch auch genügend Rückzugsorte durften für die Tiere nicht fehlen.

Bei der Gestaltung des Geheges hätte sich der Tierpark an die natürlichen Bedürfnisse der Kletterfreunde angepasst, damit sich die Affen wohlfühlen.

In Zukunft sollen die Totenkopfaffen mit den Grünflügelaras und Gürteltieren zusammenleben. Solche gemischten Tieranlagen würden natürliche Verhaltensweisen fördern. Zusätzlich ermöglichen sie den Tieren so abwechslungsreiche Umweltreize.

Besucher erhalten damit laut dem Tierpark "einen authentischen Einblick" in die Artenvielfalt von Südamerika.