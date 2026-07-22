Infektionsverdacht: Münchner Tiergarten Hellabrunn schläfert Robben ein

München - Wegen des Verdachts auf Tuberkulose auslösende Bakterien hat der Tierpark Hellabrunn in München seine letzten beiden Mähnenrobben eingeschläfert. Ob die Tiere wirklich krank waren, ist noch nicht geklärt, teilte der Zoo am Mittwoch mit.

Die beiden Mähnenrobben einzuschläfern sei nach sorgfältiger Abwägung "die verantwortungsvollste Lösung" gewesen, teilte der Tierparkdirektor mit. © Pressemitteilung/Tierpark Hellabrunn

Die aktuellen Befunde erforderten allerdings umfassende Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen.

"Zur Bewertung dieser Situation wurde eine Animal-Welfare-Kommission einberufen", versichert der Zoo in einer Stellungnahme.

Dabei sei in dem Gremium – bestehend aus internen und externen Fachleuten – der drastische Schritt entschieden worden.

Auch habe man sich zuvor noch mit nationalen und internationalen Experten ausgetauscht.

Man habe dann entschieden, die Robben aus Gründen des "Tier- und Infektionsschutzes und zum Schutz der Mitarbeitenden" einzuschläfern.

"Eine Entscheidung zum Einschläfern treffen wir niemals leichtfertig", betont Tierparkdirektor Rasem Baban und bezeichnet das Vorgehen als "verantwortungsvollste Lösung".