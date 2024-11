Darum leben jetzt diese zwei besonderen Bewohner im Tierpark Perleberg

Perleberg - Die beiden neuen Bewohner des Tierparks in Perleberg ( Brandenburg ) sind auf den ersten Blick kaum zu erkennen, so gut sind sie versteckt.

Seit diesem Sommer sind im Tierpark Perleberg (Brandenburg) zwei Rauschuppenpythons zu Hause. © Jens Kalaene/dpa

Getarnt mit grünem Leopardenmuster liegt eine der beiden Rauschuppenpythons in einem Zweig. Die andere hat sich in eine Ecke verzogen.

Dabei sind die beiden seit diesem Sommer die neue Attraktion im Tierpark, denn sie gehören zur seltensten Schlangenart der Welt. In Perleberg im Landkreis Prignitz sollen sie sich daher vermehren.

Eigentlich ist die Rauschuppenpython in der Kimberley-Region im Nordwesten Australiens zu Hause. Dort wurde sie in den 1970er-Jahren entdeckt, erklärt Tierparkleiterin Michèle Wendt. Vermutlich auf illegalen Wegen sei sie nach Europa gelangt. Das sei aber für die Schlangen letztlich auch ein Glück gewesen: Denn in Deutschland kümmern sich insgesamt fünf Tierparks darum, die gefährdete Art zu erhalten.

In Australien ist die Rauschuppenpython vom Aussterben bedroht.